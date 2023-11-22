Российские автодилеры начали судиться с Renault

Российские дилеры «РТДС центр» и «БН-моторс» обратились в арбитражные суды с исками против Renault. Общая сумма взысканий составляет 760 млн руб. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД).

Иск «РТДС центр» подан в Арбитражный суд Москвы в октябре, сумма требований по нему — 534 млн руб.: около 150 млн руб. на дилерский центр. Всего у компании было четыре салона французской марки. «БН-моторс» подала два иска к Renault в арбитраж Калужской области. Сумма требований по ним составляет 228 млн руб. На слушания пригласили представителей Renault.

Президент РоАД Алексей Подщеколдин добавил, что ещё как минимум 10 дилеров хотят подать иски к Renault. К моменту ухода из России французскую марку в стране представляли 152 дилера.

Группа Renault вышла из российского бизнеса весной 2022 года. Тогда РоАД предложила Renault в досудебном порядке возместить дилерам 8,5 млрд руб. убытка. В эту сумму включены стоимость приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров, внутренняя и внешняя реконструкция под стандарты Renault и упущенная выгода. Однако в июле прошлого года французы перестали выходить на связь.

Изначально к группе планировалось подать коллективный иск, однако от этой идеи отказались, так как у каждого юрлица различные договорные условия и объём инвестиций в продвижение бренда.