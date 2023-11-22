Tesla снова выиграла суд против клиентов

Весной 2023 года в суд был подан коллективный иск против Tesla, в котором производитель обвинялся в монополизации запчастей и ремонта автомобилей, из-за чего клиентам приходится ждать ремонта подолгу и платить за него немалые деньги. Судья, рассматривающая дело, отклонила иск, освободив "Теслу" от уплаты огромной суммы по данному иску.

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Окружной судья США Трина Томпсон заявила, что покупатели в предложенном коллективном иске не убедили, что проблемы "не были общеизвестны" на момент покупки автомобиля Tesla.

Также истцы не смогли доказать, что они не могут подсчитать количество средств, требуемых на обслуживание транспортных средств. Судья не нашёл доказательств того, что компания ввела своих клиентов в заблуждение относительно сроков проведения ТО и времени, которое на это тратится, и что "Тесла"принуждает пользоваться услугами авторизованных мастерских лишь потому, что они купили машины этой марки.

Тем не менее судья сообщил, что истцы могут внести корректировки в свои жалобы и снова обратиться для разбирательства по данному вопросу.