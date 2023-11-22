Постельные клопы атаковали Нью-Йоркскую гигафабрику Tesla

Работники гигафабрики Tesla в Буффало, штат Нью-Йорк, массово жалуются на появление постельных клопов. Об этом сообщает Carscoops со ссылкой на Управление по охране труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA).

Отмечается, что нашествие началось 9 ноября. В материале также говорится, что попытки связаться с руководством на месте сначала не увенчались успехом, однако в итоге компания приняла меры и наняла дезинсектора. При этом, по словам сотрудников, решение вопроса навредило работникам больше, чем сама проблема.

«В воздухе чувствовался запах химикатов», — отмечает портал со ссылкой на сотрудника предприятия.

Подчеркивается, что работникам стало плохо от использования химического вещества в помещении.

Один из сотрудников пожаловался на жжение в глазах и отечность, а также на проблемы с дыханием. Другие говорили, что у них было головокружение и возникал отек горла.