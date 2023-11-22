Сотрудники столичного ГИБДД оштрафовали владельца необычного транспорта

Госавтоинспекцией Москвы привлечен к административной ответственности москвич, создавший помехи в движении на Садовом кольце. Об этом говорится в Telegram-канале столичной автоинспекции.

В ведомстве отметили, что изучили выложенную в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» запись, на которой видно, что в потоке машин движется необычное транспортное средство, похожее на лежачий трехколесный велосипед с крышей. За кадром мужчина и женщина рассуждают, что это может быть, и приходят к выводу, что это «что-то электрическое».

«Мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении. В ходе административного расследования личность водителя была установлена – им оказался 63-летний житель Москвы», – говорится в сообщении ГИБДД.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств».

В комментариях к видео интернет-пользователи высказали мнение, что это мог быть «веломобиль Стриж», а «дядька за рулем, похоже, его большой поклонник».