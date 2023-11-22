В России появились Hyundai Santa Fe пятого поколения

Купить "Санта Фе" можно было и ранее, но теперь за кроссоверы просят намного больше. Так, "РГ" рассказывала в сентябре о вариантах за 5,3 млн рублей. Теперь в наличии в России несколько экземпляров Hyundai Santa Fe. Один из них ждёт нового хозяина в Уссурийске за 6 850 000 рублей (плата за утильсбор включена в стоимость). За эти деньги предлагается авто с бензиновым двигателем 2.5 литра мощностью 194 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода, комплектация не уточняется.