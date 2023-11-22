В России появились Hyundai Santa Fe пятого поколения
Как выяснила "Российская газета", на нескольких классифайдах появились объявления о продаже нового поколения Hyundai Santa Fe, которое дебютировало в конце лета, а теперь выставляется на подмостках автосалона в Лос-Анджелесе.
Купить "Санта Фе" можно было и ранее, но теперь за кроссоверы просят намного больше. Так, "РГ" рассказывала в сентябре о вариантах за 5,3 млн рублей. Теперь в наличии в России несколько экземпляров Hyundai Santa Fe. Один из них ждёт нового хозяина в Уссурийске за 6 850 000 рублей (плата за утильсбор включена в стоимость). За эти деньги предлагается авто с бензиновым двигателем 2.5 литра мощностью 194 л.с., 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода, комплектация не уточняется.
Другой Santa Fe находится в наличии в Республике Татарстан, и просят за него 7,2 млн рублей. В сумму также включён утильсбор. Комплектация - максимальная, силовой агрегат представлен парой бeнзиновой "турбoчeтвёрки" 2.5T GDI мощностью 281 л.с. (422 Нм) и 8-ступенчатой АКПП, привод - полный.