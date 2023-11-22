Немецкие эксперты: Tesla Model 3 ломается чаще, чем Renault Logan

Согласно исследованию немецкой экспертной организации TÜV SÜD, Tesla Model 3 имеет самый высокий уровень неисправностей среди всех автомобилей в Германии после трех лет эксплуатации.

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Исследование, в котором оценивались 221 разных моделей автомобилей с июля 2022 по июнь 2023 года, показало, что Model 3 имеет уровень неисправностей 14,7%, что ставит ее на последнее место в списке. TÜV SÜD, известная немецкая компания, специализирующаяся на тестировании и сертификации, определила освещение, тормоз и подвеску как основные источники неисправностей в Tesla Model 3.

Высокий уровень неисправностей Tesla Model 3 объясняется решением Tesla в 2019 года прекратить определение интервалов обслуживания и ограниченной доступностью сервисных центров компании. Для сравнения: вторым наименее надежным автомобилем оказался Dacia Logan с показателем неисправностей 11,4%, в то время как самый надежный немецкий автомобиль, VW Golf Sportsvan, имел трехлетний показатель неисправностей всего 2,0%.

Отчет бросает вызов распространенному среди производителей электромобилей мнению о том, что электромобили нуждаются в меньшем обслуживании и ремонте, чем автомобили с бензиновыми двигателями. Юрген Вольц, специалист TÜV SÜD, отмечает, что хотя силовой агрегат электромобиля нуждается в меньшем обслуживании, другие компоненты все равно активно изнашиваются и нуждаются в плановой проверке.