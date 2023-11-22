Названы самые беспроблемные европейские авто в возрасте до 10 лет

Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat оказались самыми беспроблемными европейскими автомобилями в возрасте до 10 лет. Как сообщает «РГ», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». В лидерах этого года ожидаемо оказались преимущественно французские и немецкие производители.