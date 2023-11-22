Названы самые беспроблемные европейские авто в возрасте до 10 лет
Renault Megane, Opel Corsa и Volkswagen Passat оказались самыми беспроблемными европейскими автомобилями в возрасте до 10 лет. Как сообщает «РГ», об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». В лидерах этого года ожидаемо оказались преимущественно французские и немецкие производители.
Эксперты проанализировали число ремонтов по каждой модели за 2023 год в России и разделили его на пробег. Кроме вышеперечисленных авто, в пятерке лучших оказались седан Volkswagen Jetta и хетчбэк Peugeot 308. Последующие места заняли Skoda Fabia, Opel Insignia, Opel Astra GTC, Peugeot 3008 и Volkswagen Golf.
Напомним, что ранее специалисты RepairPal назвали самые надежные автомобили Hyundai. На первом месте оказался Accent 2021 года выпуска, на втором — Sonata 2019 года выпуска, а на третьем — Hyundai Tucson 2015 года.