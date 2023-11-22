У сотен тысяч авто Toyota выявили серьезные проблемы с тормозами

Японская компания Toyota Motor отзовет для ремонта тормозной системы 580 тыс. автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

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Отмечается, что болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало.

О том, какие именно автомобили будут отозваны для ремонта тормозной системы, не сообщается.