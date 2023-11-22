Toyota отзовет более полумиллиона автомобилей из-за дефекта тормозной системы

Японская компания Toyota Motor отзовет для ремонта тормозной системы 580 тыс. автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

У сотен тысяч авто Toyota выявили серьезные проблемы с тормозами
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Отмечается, что болты на педалях этих автомобилей могли быть затянуты неправильно, что в худшем случае может привести к несрабатыванию тормозов. Сведений о возникновении инцидентов в связи с неисправностью к настоящему моменту не поступало.

О том, какие именно автомобили будут отозваны для ремонта тормозной системы, не сообщается.

До этого Honda и Acura заявили об отзыве 248 999 автомобилей Honda Odyssey 2018-19 годов, Honda Pilot 2016 и 2018-19 годов, Honda Ridgeline 2017 и 2019 годов, Acura TLX 2015-20 годов и Acura MDX 2016-20 годов. У таких машин выявлены проблемы с двигателями. В Honda утверждают, что из-за производственного дефекта коленчатого вала может заклинить мотор. Владельцы попадающих под отзыв автомобилей отмечали повышенный шум двигателей, падение их мощности, а также срабатывание датчика Check Engine.

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