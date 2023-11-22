Появились новые изображения российского суперкара Rossa

Российский суперкар Rossa показали на ранее неопубликованных эскизах. На изображениях можно увидеть, чем вдохновлялись дизайнеры при разработке облика машины — на одном из скетчей есть фотографии ракеты и истребителя, а также альтернативный облик Rossa, который одновременно напоминает бэтмобиль и гоночный болид. Есть и изображение салона в двухцветном варианте и с прямоугольным рулем — он отличается от того, который был у прототипа, представленного в Москве неделей ранее.

© Автопоток / t.me, Rossa

Rossa (расшифровывается как «российские спортивные автомобили») — это заднеприводный среднемоторный суперкар, разработанный под руководством гонщика Романа Русинова. Ранее был представлен ходовой прототип: он построен вокруг углепластикового монокока, наружные панели тоже изготовлены из углепластика, а его аэродинамический обвес сделан в соотвествии с регламентом автомобилей классов GT2/GT3.

Автопоток / t.me, Rossa

Автопоток / t.me, Rossa

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Rossa оснащена 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 680 лошадиных сил — это тот же агрегат, который устанавливается на Lamborghini Huracan. Заявленные время разгона до 100 километров в час — 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 380 километров в час.