В Великобритании запретили рекламу внедорожников Toyota

Рекламу внедорожников Toyota запретило британское Управление по стандартам рекламы (The Advertising Standards Authority, ASA) из экологических соображений, поскольку в рекламном ролике были автомобили, проезжающие по руслу реки. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

© Toyota

В 30-секундном ролике несколько автомобилей Toyota Hilux, движущихся друг за другом по равнине, пересекли русло реки и затем выехали на дорогу.

ASA посчитало, что в рекламе демонстрируется "вождение автомобиля по природным экосистемам без учета [негативного] воздействия такого вождения на окружающую среду".

В свою очередь, представители концерна Toyota Motor утверждают, что реклама лишь демонстрирует возможности автомобиля, который предназначен для людей с "реальной потребностью во внедорожниках, например, для фермеров, работников лесного хозяйства или смотрителей парков".

В концерне Toyota Motor сказали, что ни один разумный зритель не воспримет эту рекламу как призывающую водителей безответственно ездить по сельской местности Великобритании и таким образом наносить вред окружающей среде.