Юристы раскритиковали идею ввести в РФ электронные водительские права

«Главная проблема — безопасность персональных данных. Тем более что наш сайт госуслуг не является эталоном безопасности и может быть подвержен любой из атак, что уже происходило неоднократно», — заявила в ходе обсуждения доцент департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права ВШЭ Наталья Жирнова и напомнила о неудачах соответствующего эксперимента в Австралии, который проводился в 2019 — 2021 годах.