У флагманской модели АвтоВАЗа возникла странная проблема с запуском мотора

Продавец Lada Vesta пожаловался на сбои запуска мотора. Vesta с трудом запускаются с кнопки, говорится в видео на YouTube-канале Bashkort Auto: новый автомобиль, который уже готов был забрать покупатель, заводился при нажатии на кнопку Start-Stop через раз. У дилера было сразу несколько таких машин, которые привезли новыми, — все они стояли в автосалоне рядом друг с другом. Это, как выяснилось, и было причиной проблемы.

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Поначалу участники ролика предположили, что причиной нестабильной работы Start-Stop может быть разряженный аккумулятор. Однако оказалось, что проблема возникает, когда рядом с Vesta NG есть другие Vesta NG. Если машина стоит поодаль от других Вест, она заводится с первого раза.

При этом отказаться от кнопки нельзя: после обновления она входит в список стандартного оборудования модели. В итоге продавец даже посоветовал АвтоВАЗу убрать из оснащения кнопку Start-Stop и заменить ее на обычный ключ зажигания.

Есть и другие сложности. Как рассказал директор проекта Lada Vesta Олег Груненков, используется штатный ключ, от которого идет управление. Чтобы система сработала, запустить мотор нужно за 45 секунд после открытия автомобиля, если ключ в кармане, или же положить его на определенное место на центральном тоннеле, писала Lada Online.