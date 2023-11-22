У флагманской модели АвтоВАЗа возникла странная проблема с запуском мотора

У ряда новых Lada Vesta выявили неожиданную проблему, связанную с кнопкой Start-Stop. Машины либо не заводятся по ней, либо заводятся «через раз», сообщает YouTube-канал Bashkort Auto.

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Отмечается, что сложности с запуском автомобилей

возникают, когда несколько Lada Vesta NG стоят рядом. До этого появилась версия, что проблема кроется в разряженном аккумуляторе. Подчеркивается, что в действительности виновата указанная кнопка.

«АвтоВАЗ, пожалуйста, замените эту кнопку Start-Stop на обычный ключ зажигания – и все, проблем не будет», – заявил продавец.

Ранее сообщалось, что Lada Granta продемонстрировала более высокую динамику продаж, чем другие популярные машины бренда. Она обогнала не только Lada Priora и Lada Kalina, но и легендарную «девятку», также известную как ВАЗ-2109.

Общие продажи Lada Granta с момента выхода модели на рынок составили 1,5 млн автомобилей.