Владельца самодельного трицикла оштрафовали за езду по Садовому кольцу

Столичное ГИБДД оштрафовало водителя, который ездил на самодельном трицикле по Садовому кольцу. По данным представителей ведомства, которые зафиксировали нарушение ПДД в социальных сетях, мужчина создавал помехи для движения других транспортных средств. При этом специалисты отметили, что трехколёсная техника, изготовленная кустарным способом, не имела доступ на дороги общего пользования.

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Нарушителем правил дорожного движения оказался 63-летний житель столицы. Мужчина передвигался на самодельном трицикле по Смоленской площади, создавая помехи другим автомобилям. Вычислить нарушителя сотрудникам ГИБДД помогли видеозаписи, опубликованные в социальных сетях.

Инспекторы составили на мужчину протокол по статье КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств». За данное нарушение предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.