Как выглядит и сколько будет стоить четвертое поколение Renault Sandero

Разумеется, все, кому нужен бюджетный кроссовер с неплохими внедорожными характеристиками, затаили дыхание в ожидании главной премьеры конца 2023 года - нового Duster. Пока он готовится к дебюту, инженеры Dacia работают над четвёртым поколением Dacia Sandero, который на некоторых рынках представлен под материнской маркой Renault. Издание Motors Actu выяснило некоторые подробности о популярном хэтчбеке.

© Пресс-служба Dacia

Нынешний Dacia Sandero существует с 2020 года, ожидается, что премьера следующей генерации состоится следующей осенью, а в продаже модель появится в 2025-м. В том же году должен состояться выход старшего брата "Дастера" - кроссовера Dacia Bigster. Его концепт и стал родоначальником новой дизайнерской философии марки. В этой же стилистике будет выполнен новый "Сандеро".

Dacia Sandero четвёртого поколения будет построен на новой платформе RMA, которая уже легла в основу компактного "паркетника" Kardian. Это чрезвычайно гибкая архитектура, позволяющая создавать машины длиной от 4 до 5 метров и четырьмя вариантами колёсной базы - от 2,6 до 3 метров.

Соответственно, новому "Сандеро" достанется и литровая турботройка мощностью 125 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. По трансмиссии - опционально в зависимости от рынка: "робот" с двумя сцеплениями или же МКПП. Не исключено, что Sandero также получит гибридную установку E-Tech, дебютировавшую в рамках модельного ряда Dacia на универсале Jogger. Она состоит из атмосферного двигателя 1.6 литра, электромотора, стартер-генератора и трехвальной коробки передач без сцепления. Официальные лица неоднократно заявляли, что подзаряжаемых гибридов у Dacia пока не будет.