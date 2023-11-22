Директор офиса Tank рассказал о грядущих новинках бренда

Директор российского офиса Tank Александр Чеховский сообщил о грядущем расширении модельного ряда внедорожников в России. Соответствующей информацией он поделился в беседе с порталом Quto.ru.

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Напомним, что Tank – подразделение компании Great Wall Motors.

Собеседник обратил внимание на то, что машины марки пользуются спросом.

«Мы планируем постепенно расширять модельный ряд Tank в России», – подчеркнул топ-менеджер.

Чеховский не уточнил, о каких моделях идет речь. Однако, по его словам, на рынке появятся, в частности, гибриды.

Директор отметил, что Great Wall Motor к 2025 году собирается перевести на «новую энергию» 80% машин от суммарного объема продаж. Он подчеркнул, что для этого компания расширяет инвестиции в исследования и разработки, которые к 2025 году возрастут до 100 млрд юаней.

Чеховский выразил уверенность в том, что гибридные автомобили будут пользоваться спросом не только в Китае, но и на российском рынке.

Он отметил, что компания работает над новыми моделями как традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками.