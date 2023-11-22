Автомобиль ГАЗ-21 «Волга» признали опасным для езды

Седан ГАЗ-21 «Волга» выпускался в Советском Союзе с 1956 по 1970 год. Этих машин было выпущено достаточно много, сейчас такой автомобиль ценится у коллекционеров ретроавтомобилей. Однако мало кто знает, что эти автомобили опасны для езды.

Дело в том, что у автомобиля ГАЗ-21 «Волга» очень тугая педаль тормоза. Для ее нажатия требуется большее усилие, чем у современных автомобилей. На деле это серьезный недостаток, особенно для тех, кто хочет приобрести себе такую машину для коллекции. Одной из самых заметных особенностей модели ГАЗ-21 является тугость педали тормоза. Этот момент может привести к непредсказуемости на дороге, что фактически многократно увеличивает вероятность ДТП.