Наконец-то закончился: подсчитано количество погибших на самокатах за 2023 год

Накануне в России официально закрылся сезон работы сервисов по аренде электросамокатов. Как сообщает «Аргументы и факты», эксперты отмечают, что несмотря на растущее количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), спрос на них растет.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, за 9 месяцев 2023 года в России произошло 2,6 тысячи ДТП с участием СИМ, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Погиб 31 человек (рост на 63,2%), травмы получили 2,72 тысячи человек (+213%). 26% происшествий произошло на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных зонах, еще 22,8% — на регулируемых пешеходных переходах.

Депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что итоги неутешительные. По его мнению, такая статистика говорит лишь о необходимости усиления регулирования отрасли. В частности, нужна система тестирования знаний ПДД и жесткие меры по недопуску пьяных людей к управлению самокатами.

Одновременно с этим эксперт по экономике и финансам Виталий Калугин отметил, что с экономической точки зрения сезон можно назвать успешным. Крупный игрок на рынке, сервис Whoosh, заявлял, что количество поездок выросло на десятки процентов. Отражается это и в том, что компании потребовалось произвести в Израиле дополнительно порядка 30 тысяч самокатов.

«Спрос на самокаты не падает, и падать не будет. Тем более, по сравнению с поездками на такси, цена поездки на электросамокате весьма демократична», — добавил он.