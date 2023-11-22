Британское шоу Top Gear сняли с эфира

Знаменитое британское автомобильное шоу Top Gear снимается с эфира, вероятно, навсегда. Пресс-служба телеканала BBC сообщила, что шоу не вернется на экраны в «обозримом будущем».

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Напомним, что в прошлом году ведущий передачи Фредди Флинтофф серьезно пострадал в результате аварии во время съемок, после чего производство шоу поставили на паузу. Инцидент произошел на аэродроме Дансфолд-Парк в английском графстве Суррей — Флинтофф перевернулся за рулем Moran Super 3, в результате получил травму головы и ребер. Ведущий до сих пор проходит реабилитацию.

«Учитывая исключительные обстоятельства, BBC решила приостановить шоу в Великобритании в обозримом будущем», — сообщила BBC утром во вторник, 21 ноября.

В обращении подчеркнули, что телеканал «остается привержен» Флинтоффу и другим ведущим, Крису Харрису и Патрику МакГинессу. В BBC признаются, что решение может расстроить фанатов, однако уже вышедшие серии и дополнительные проекты, связанные с Top Gear, останутся доступными.