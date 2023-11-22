Глава Минэнерго озвучил позицию по запрету на экспорт зимнего дизеля
Минэнерго пока не планирует полностью снимать запрет на экспорт зимнего дизеля. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал глава ведомства Николай Шульгинов.
Напомним, что временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка России действует с 21 сентября. Запрет ввели бессрочно — сроки зависят от насыщения рынка и результатов принимаемых мер. С 17 ноября правительство России сняло запрет на экспорт автомобильного бензина.
Шульгинов в общении с журналистами отметил, что запрет на экспорт зимнего дизельного топлива снимать пока не планируют. При этом возможность ослабления ограничительной меры относительно летного дизеля обсуждается.
Глава Минэнерго добавил, что заградительная пошлина для компаний, которые не производят нефтепродукты, пока продолжает действовать. В противном случае правительство бы не получало обращений от различных компаний по исключению из этого перечня.