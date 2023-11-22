Tesla запустила в продажу официальный «кибермягкий» плед
Компания Tesla запустила в продажу официальный «кибермягкий» плед. Об этом сообщает Wylsa.com со ссылкой на пресс-службу фирмы.
Согласно описанию товара на сайте производителя электромобилей и решений для хранения электроэнергии, плед Cybersoft имеет двусторонний серебристо-белый рисунок с изображением силуэта Cybertruck и снежинок для зимнего сезона.
С обеих сторон одеяло украшено тисненым логотипом Cybertruck, который выполнен из веганской замши, а также жаккардовым трикотажем ручной вязки, изготовленным из сверхтонкого 100 % полиэфирного синельного волокна вторичной переработки.
Зимой прошлого года в преддверии праздников Tesla запустила продажу новых товаров в своем официальном магазине, в частности одеяло размером 72×50 дюймов под названием Tesla...& Chill Blanket и свитер Model X-mas.
Изделиям дали уникальный рисунок, изображающий модельный ряд электромобилей компании S3XY.
Ранее аналитики Focus2move назвали электрический кроссовер Tesla Model Y самым продаваемым новым автомобилем в мире в сентябре 2023 года. Ему уступила даже японская машина Toyota Corolla, которая считалась бестселлером.