Chery, Exeed и Jetour запретили "серые" поставки своих машин в Россию

Chery Group выпустила распоряжение для своих дистрибьюторов, которым запрещено поставлять автомобили за рубеж по параллельному импорту. Запрет коснулся и РФ, поэтому россиянам предстоит покупать только "белые" машины с ценой с учтённой в ней дилерской маржой.

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Пример распоряжения на запрет экспорта перевёл портал "Китайские автомобили". Так, марка Exeed планирует усилить свои позиции на внешних рынках, в связи с чем неофициальный экспорт автомобилей запрещается.

"В частности, дилерским центрам Exeed запрещается вывоз новых автомобилей (возрастом до 6 месяцев) в статусе б/у на зарубежные рынки для демонстрации и реализации. Нельзя продавать автомобили и компаниям с экспортной лицензией. Более того, местным дилерам указано не допускать последующей перепродажи уже реализованных автомобилей экспортным компаниям и следить за отсутствием подобных экспортных нарушений", - пишет сайт.

Те, кто будет уличён в нарушении предписания, будут вынуждены заплатить штраф в размере 100 000 юаней за каждый экспортированный автомобиль. В дальнейшем компания рассмотрит вариант прекращения сотрудничества с данным дистрибьютором.

Аналогичные предписания получили китайские дилеры Chery и Jetour.