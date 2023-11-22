Стильный городской фургончик из Японии готовится покорить Америку

Молодая японская компания HW Electro разработала небольшой электрический фургон Puzzle с интересным дизайном, его кузов напоминает собранную из набора Lego игрушку, производство должно начаться в 2025 году.

© HWE

Компания HW Electro (HWE) со штаб-квартирой в Токио была основана в 2019 году с целью производства и продажи недорогих коммерческих электромобилей. Начинала HWE с локализации китайских моделей — например, однотонный фургон HWE Elemo-L представляет собой слегка перелицованный Karry Dolphin (Karry — дочерний бренд компании Chery).

HWE

Фургончик Puzzle — первая оригинальная разработка японской компании, хотя не исключено, что в ней будут использоваться китайские комплектующие. Премьера HWE Puzzle состоялась в прошлом месяце на выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио, а на днях презентация HWE Puzzle прошла в Нью-Йорке, так как США будут для этой модели одним из ключевых внешних рынков.

Главная особенность HWE Puzzle отражена в его названии: напоминающий ящик кузов словно набран из пазлов, а точнее и типовых деталей, пригодных для использования в разных местах. Передняя панель под фарами и передняя часть крыши над плоским лобовым стеклом — это одна деталь и один штамп, только в панели передка просверлены отверстия для фар. Пороги и боковые торцевые панели крыши — это тоже одна деталь, нижние части дверей и дверные ручки одинаковые справа и слева.

HWE

Тема пазлов продолжена и в салоне: дверные карты и передняя панель усеяны отверстиями, в которые можно вставлять типовые аксессуары — подстаканники, держатели для смартфона, вещевые карманы, подлокотники, крючки для сумок и проч. Рулевая колонка и электронный щиток приборов спроектированы таким образом, чтобы можно было максимально легко превратить праворульный фургон в леворульный. Спинка пассажирского кресла в сложенном состоянии превращается в столик для обеда или работы с ноутбуком. На передней панели и в ﻿стойках кузова есть розетки и USB-разъёмы для питания внешних устройств. Снаружи над передними колёсными арками за открывающимися лючками также есть несколько бытовых розеток. Наличие задних распашных дверей намекает на то, что у фургона может быть и грузопассажирская версия со вторым рядом сидений.

Габаритная длина HWE Puzzle — 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1920 мм, колёсная база — 2480 мм. Колёса — 15-дюймовые. Грузоподъёмность — 350 кг, полезный объём кузова не указан. Информации о силовой установке нет, известно только, что на одной зарядке Puzzle сможет проехать около 200 км. В крышу фургона встроена солнечная панель, которая будет подзаряжать батарею в светлое время суток.