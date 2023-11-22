Белоруссия представит новый образец отечественного электрокара

Как сообщает БелТА со ссылкой на заместителя премьер-министра Петра Пархомчика, презентация модели состоится до конца 2023 года. По его словам, разработка ведется одновременно по двум направлениям. Так, Объединенный институт машиностроения прорабатывает возможность использования белорусских комплектующих на электромобиле JAC. Параллельно «БелДжи» готовится к выводу на рынок электромобиля отечественного производства.

Телеграм-канал «Автопоток» пишет, что первый белорусский электромобиль создается на базе Geely Coolray первого поколения, он же BelGee X50. Топливную версию этой модели производят на мощностях «БелДжи» и уже продают не только на местном рынке, но и в России. А вот электрический вариант X50 пока не представлен. Еще летом этого года гендиректор завода «БелДжи» Геннадий Свидерский рассказывал, что проект по переводу Сoolray/X50 на электричество курирует Национальная Академия наук (НАН).

Об электромобиле JAC с белорусскими комплектующими информации практически нет. Единственное, что сказал о нем Пархомчик, это то, что «с китайским автопроизводителем были заключены договоры по техническому взаимодействию».

Есть в Беларуси и еще один проект электромобиля, но спортивного. Осенью прошлого года был представлен прототип батарейного родстера Electro Roadster, в котором была применена электроника собственной разработки Института машиностроения Национальной академии наук. Родстер весит около тонны и проезжает на одном заряде батареи емкостью 24 киловатт-часа до 270 километров. В движение его приводит электромотор мощностью 218 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. На момента презентации машина была еще далека от серийной.