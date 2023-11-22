В топ-10 самых дорогих брендов года попали только три автопроизводителя

Консалтинговой агентство InterBrand публикует ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. В первой десятке оказались лишь три автопроизводителя — это Toyota (шестое место), Mercedes-Benz (седьмое место) и BMW (10 место). Tesla же лишь немного не дотянула до топ-10 и заняла 12 строчку. В целом же в InterBrand отмечают, что автопром — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности.

Согласно опубликованной статистике, ценность бренда Toyota за год увеличилась на восемь процентов и достигла 64,5 миллиарда долларов. Марка по сравнению с прошлым годом поднялся на одну позицию вверх Mercedes-Benz, подорожав на девять процентов, до 61,4 миллиарда. BMW же прибавила сразу три строчки и впервые заняла 10 место со стоимостью 51,1 миллиарда — на 10 процентов больше, чем год назад.

В автомобильном сегменте следом идет Tesla с показателем 49,9 миллиарда долларов (+4 процента). За ней лишь на 27 строчке находится Honda (24,4 миллиарда долларов, +6 процентов). 32 место досталось Hyundai (20,4 миллиарда долларов, +18 процентов), 45-е — Audi (16,3 миллиарда долларов, +9 процентов), 47-е — Porsche (16,2 миллиарда долларов, +20 процентов), а 50-е — Volkswagen (15,1 миллиарда долларов, +2 процента).