Маск анонсировал начало продаж электропикапа Cybertruck в Северной Америке

"Cybertruck уже на пути в магазины Tesla в Северной Америке", - написал он в среду на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Впервые Tesla продемонстрировала Cybertruck в 2019 году, тогда планировалось, что электропикап поступит в серийное производство в 2021 году, а начальная цена за автомобиль составит порядка $40 тыс. В январе 2022 года Маск назвал нехватку комплектующих в качестве причины переноса запуска производства Cybertruck на 2023 год. По заверениям компании, пикап сможет перевозить более 1,5 тонны грузов, разгоняться до 96 км/ч за 2,9 секунды и проезжать до 800 км на одном заряде батареи.