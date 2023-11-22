Рабочие завода Tesla в Нью-Йорке жалуются на нашествие клопов

Завод Tesla в Нью-Йорке атаковали насекомые. Сотрудники Gigafactory 2 в Баффало, штат Нью-Йорк, пожаловались на нашествие постельных клопов, сообщает Carscoops. По данным издания, управление по охране труда (OSHA) получило десятки жалоб от сотрудников как на вредителей, так и на действия руководства предприятия. Вспышка началась в четверг 9 ноября, и топ-менеджеры сначала никак не реагировали на обращения рабочих.

© Tesla

Рабочие снимали на фото и видео мертвых и шныряющих у них под ногами клопов. «Больше всего меня беспокоит возможность привлечь их к ответственности за отсутствие быстрого ответа», — сказал один из сотрудников, пожелавший остаться анонимным.

В OSHA заявили, что попытки связаться с руководством завода не принесли результатов. Каждый раз руководство отвечало, что занимается вопросом, но обратной связи не было, сказал представитель организации.

Однако жалобы и вмешательство OSHA, похоже, все же побудили руководство к действиям. Они наняли дезинсектора, чтобы избавиться от клопов, но тут заводчане столкнулись с новой проблемой. После дезинсекции химикаты лежали пленкой на мебели и одежде людей, что вызвало аллергию.

Рабочих уверили, что химикат становится безвреден для людей спустя 15 минут после распыления. Несмотря на это, у них начали гореть и опухать глаза, возникли проблемы с дыханием, головокружение и тошнота. В результате пострадавшим приходилось брать отпуска и больничные за свой счет.

Как именно будет решен конфликт, пока неизвестно. В OSHA заверили, что изучают, соблюдали ли в Tesla правила использования химикатов.