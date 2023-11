Hyundai Tucson получил измененную внешность и новый интерьер

В июле 2023 года южнокорейский бренд полностью обновил среднеразмерный кроссовер Santa Fe. Внешность автомобиля претерпела кардинальные изменения. Вместо плавных линий c элементами биодизайна пятое поколение Santa Fe получило нарочито "квадратный" кузов c акцентированными прямыми линиями и углами, в чем-то напоминающий Land Rover Defender. Как утверждают представители Hyundai, экстерьер нового поколения кроссовера создавался c применением искусственного интеллекта, проанализировавшего главные тенденции в туризме и экипировке.