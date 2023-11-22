Hyundai Tucson получил измененную внешность и новый интерьер

Популярный некогда в России кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, известный в последней версии с 2020 года, подвергся процедуре планового рестайлинга, означающего, что жизненный цикл модели пересек экватор.

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Внешние изменения точечные, но для поклонников корейского бренда ощутимые. Полностью переделана решетка радиатора со встроенными ходовыми огнями: светящихся сегментов стало меньше, а сами они стали крупнее. Общая концепция, названная самими корейцами "параметрическим дизайном", сохранена, поскольку в облике Tucson ее можно назвать стилеобразующей.

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Изменилась форма бампера: в обводах появилось больше граней и угловатых вставок, добавляющих экстерьеру брутальности. В целом, спереди семейство Tucson стало идейно ближе к пикапу Santa Cruz, построенному для американского рынка на той же платформе. Боковые и задние пластиковые элементы кроссовера переоформлены не так значительно, но тоже были подогнаны под обновленный образ и теперь напоминают серьезный внедорожный обвес, хоть и несут исключительно декоративную функцию.

В интерьере изменения более серьезные: вместо массивной центральной консоли в форме "кобры" и отдельного окошка для дисплея приборной панели облицовка "торпедо" получила полку-выемку и модный единый блок из двух 12,3-дюймовых экранов.

Внутри изменений гораздо больше. Вопреки повальной тенденции к истреблению физических кнопок и переносу их функций на сенсорные панели, корейские эргономисты увеличили количество отдельных клавиш: магнитола, кондиционер и многие другие функции управляются традиционно, без необходимости бродить по дебрям интерфейса мультимедийной системы. Как сообщает "Авторевю", корейцы считают такой подход более практичным и безопасным при вождении.

До рестайлинга управление коробкой передач было возложено на блок клавиш на центральном тоннеле и многие жаловались на неудобное их расположение. Консоль имела отрицательный наклон и многие водители не видели, какая кнопка за какую функцию отвечает. Теперь управление "автоматом" или "роботом" (в зависимости от рынка и модификации) возложено на отдельный подрулевой выступ, похожий на некогда популярные у французских автопроизводителей блоки управления стереосистемами. Выступ распложен ниже привычного рычажка, управляющего стеклоочистителями. Таким образом управление движением не требует переноса руки с руля на центральный бокс. В отличие от автомобилей, в который селектор "автомата" заменяет правый рычажок, сохранены привычные алгоритмы управления очисткой стекла и фарами.

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Информацию об изменениях в шасси пресс-служба Hyundai пока держит нераскрытой. Больше подробностей расскажут в ближайшее время, когда Tucson 2024 модельного года выйдет на рынок Южной Кореи.

В июле 2023 года южнокорейский бренд полностью обновил среднеразмерный кроссовер Santa Fe. Внешность автомобиля претерпела кардинальные изменения. Вместо плавных линий c элементами биодизайна пятое поколение Santa Fe получило нарочито "квадратный" кузов c акцентированными прямыми линиями и углами, в чем-то напоминающий Land Rover Defender. Как утверждают представители Hyundai, экстерьер нового поколения кроссовера создавался c применением искусственного интеллекта, проанализировавшего главные тенденции в туризме и экипировке.