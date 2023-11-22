Renault поможет Mitsubishi с разработкой электромобиля

Новое подразделение Renault Group Ampere будет разрабатывать компактный полностью электрический внедорожник для партнера по альянсу Mitsubishi.

По данным портала SPEEDME.RU, компания Mitsubishi планирует инвестировать 200 миллионов евро в новое подразделение концерна Renault под названием Ampere. В контексте этого соглашения инженеры Ampere сосредоточатся на создании нового электромобиля для японского бренда.

Электрический автомобиль от Mitsubishi будет построен на платформе Альянса Renault-Nissan CMF-EV для компактных моделей. Подробности о новой модели будут раскрыты в 2024 году.

На текущий момент Mitsubishi объявила о разработке автомобиля исключительно для европейского рынка, однако директор компании, выступая на мероприятии, подтвердил, что этот электромобиль будет предназначен «для всего мира». Релиз нового электрокара позволит укрепить позиции Mitsubishi на все более конкурентном европейском рынке электрифицированных автомобилей.