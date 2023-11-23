Changan выведет на российский рынок отдельный бренд Uni

Китайский автопроизводитель Changan в 2024 году выведет на российский рынок новый суббренд Uni, под которым будет продаваться часть присутствующих на рынке автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на презентацию компании.

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Под отдельным брендом Uni в России будут продаваться автомобили соответствующей модельной линейки. В настоящее время Changan предлагает в России кроссоверы Changan Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V.

В 2024 году Changan планирует удвоить продажи в России и реализовать 180 тыс. машин, из них 90 тыс. — под маркой Uni.