Toyota использует старые аккумуляторы в новых гибридных автомобилях

Компания Toyota использует старые аккумуляторы в новых гибридных машинах.

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Японские инженеры разрабатывают производственную технологию, которая позволит выпускать новые батареи по замкнутому циклу. Партнером марки в проекте выступит американская фирма Redwood, специалисты которой будут перерабатывать аккумуляторы от старых гибридных автомобилей. На выходе инженеры планируют получать компоненты для современных батарей.

Одним из примеров новой технологии является гибридный Prius, который Toyota выпускает уже около 20 лет. Жизненный цикл батарей первого поколения модели практически подошел к концу. Инженеры сообщают, что переработка старых аккумуляторов позволит не только сэкономить при производстве, но и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Из старых батарей специалисты планируют выпускать компоненты для анодов и катодов современных аккумуляторов. По предварительным расчетам, в процессе переработки получится добывать около 20 процентов никеля и лития, а также до 50 процентов кобальта.

Полученные компоненты инженеры будут использовать на предприятии Toyota Battery Manufacturing, на мощностях которого японская марка с 2025 года планирует выпускать современные батареи для новых гибридов. В рамках нового проекта специалисты рассчитывают переработать около пяти миллионов старых аккумуляторов.