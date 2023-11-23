Автоэксперт объяснил снижение цен на китайские машины

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о том, что китайские машины на российском рынке начали немного дешеветь из-за перенасыщения рынка и появления все большего числа моделей.

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"Марок и моделей стало больше, выбор стал больше", - цитирует его канал "360".

По его словам, у брендов из КНР с точки зрения маркетинга все хорошо, а для составления полной картины о китайском автопроме следует подождать еще несколько лет.

Попов также посоветовал не ждать большего снижения цен.

"Думаю, что цены будут стоять на месте, но это уже следует воспринимать как удешевление", - отметил эксперт.

За январь-сентябрь в России реализовано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом доля машин китайских брендов выросла с 8 процентов от общего объема рынка в 2021 году до 50 процентов в текущем.

Бренд Haval (12,8 тыс. шт.) практически сохранил в октябре объемы бизнеса сентября, вырвавшись на первое место. В то время как прежний лидер среди иномарок Chery (10,9 тыс. шт., -10% к сентябрю) немного сбавил обороты бизнеса. В той же парадигме движутся продажи и суббрендов Chery - Omoda (4,8 тыс. шт., -9%) и Exeed (4,4 тыс. шт., -3%).