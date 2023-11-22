Столичных водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за снегопада

Водителей Московского региона призвали соблюдать скоростной режим на фоне сильного снегопада, который ожидается в четверг, 23 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале госкомпании "Автодор".

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"Сильный снегопад прогнозируется в Московском регионе с обеда четверга, 23 ноября. Он продлится сутки. Во время непогоды соблюдайте скоростной режим и дистанцию", – говорится в сообщении.

Вместе с тем водителям посоветовали избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты.

Ранее в столичном Дептрансе также рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте из-за снегопада 23 ноября. Жителям Москвы посоветовали соблюдать осторожность на съездах и подъемах с мостов и эстакад.