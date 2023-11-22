Россиянам рассказали о плюсах цифрового водительского удостоверения

Разумеется, стоит согласиться с тем, что переход к электронному водительскому удостоверению исключит их подделку, упростит процедуру подтверждения права управления транспортным средством. Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость. Александр Башкин Член Конституционного комитета Совета Федерации