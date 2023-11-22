На крупнейшем заводе Tesla в Техасе растет число нарушений безопасности
Один из крупнейших заводов автопроизводителя Tesla в Техасе Giga Texas столкнулся с заметным ростом нарушений техники безопасности, часть из которых привела к травмам среди сотрудников. Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственное расследование.
Отмечается, что Giga Texas является одним из самых крупных заводов компании по объёму производства, однако Tesla регулярно снижает расходы на техническое обслуживание оборудования. Кроме того, проблему усугубляет скорость постройки завода и давление со стороны руководства.
Как утверждает источник, эти факторы привели к росту нарушений техники безопасности и высокому травматизму среди сотрудников — за 2022 год почти каждый 21-й работник завода получил как минимум одну травму. Среди полученных повреждений встречаются порезы, переломы, растяжения и даже случай, когда одного из рабочих прижало производственным роботом.
«Два робота, вырезавшие детали автомобиля из свежеотлитых кусков алюминия, были отключены, чтобы инженер и его товарищи по команде могли безопасно работать на машинах. По словам двух человек, наблюдавших за происходящим, третий робот, который захватывал и перемещал детали автомобиля, был случайно оставлен в рабочем состоянии. По словам двух человек, когда этот робот выполнял свои обычные движения, он прижал инженера к поверхности, вонзив когти в его тело и выпустив кровь из его спины и руки», — сказано в материале.
Рост травматизма на рабочем месте не остался без внимания самих рабочих — автор издания утверждает, что каждый 26-й сотрудник Giga Texas решил сменить работу. При этом в Tesla рассчитывают держать на завод штат из 60 тысяч человек, чтобы полностью реализовать производственную мощность гигантского производства.
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