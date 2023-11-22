На крупнейшем заводе Tesla в Техасе растет число нарушений безопасности

«Два робота, вырезавшие детали автомобиля из свежеотлитых кусков алюминия, были отключены, чтобы инженер и его товарищи по команде могли безопасно работать на машинах. По словам двух человек, наблюдавших за происходящим, третий робот, который захватывал и перемещал детали автомобиля, был случайно оставлен в рабочем состоянии. По словам двух человек, когда этот робот выполнял свои обычные движения, он прижал инженера к поверхности, вонзив когти в его тело и выпустив кровь из его спины и руки», — сказано в материале.