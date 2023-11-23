"Известия": кабмин не поддержал законопроект о регулировании цен на топливо

Кабмин подготовил проект отрицательного отзыва на законопроект об установлении правительством предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель и порядка их установления. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект отзыва.

"Учитывая изложенное, правительство не поддерживает законопроект", - отмечается в документе.

Осенью депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Предельно допустимыми назывались розничные цены, выше которых бензин и дизель не могут быть реализованы потребителям. Отмечается, что эти изменения должны были быть внесены в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ". В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 января 2024 года.

Как пишут "Известия", проект отзыва был подготовлен Минэкономразвития. В официальном письме ведомства отмечается, что законопроект был рассмотрен "в рамках подготовки на него проекта официального отзыва правительства, в соответствии с которым законопроект не поддерживается". В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили подготовку отзыва, но подчеркнули, что документ еще не составлен. Согласно проекту отзыва, законопроект не поддержали регуляторы. Кроме того, его материалы не содержали анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки топлива.

Как выяснила газета, в ведомстве считают, что регулирование цен приведет к их неконтролируемому росту.