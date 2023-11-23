Названы сроки запуска серийного производства кроссовера «Москвич 5»

Автозавод должен приступить к выпуску среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» в первой половине 2024 года. Об этом заявил директор предприятия «Москвич» по производству Олег Масляков, пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы автопроизводителя, речь будет идти как о серийном производстве, так и о продажах новинки.

«Москвич 5» – это среднеразмерный кроссовер, планируем, что он появится в первой половине 2024 года», - пояснил Масляков.

Ранее завод «Москвич» объявил в своем Telegram-канале о продаже первого автомобиля «Москвич 6». Машина была продана частному клиенту, который выбрал конфигурацию «Бизнес» с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил.