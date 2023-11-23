В России задумались об изменении правил парковки у остановок

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выступил за сокращение расстояния, в пределах которого остановка и стоянка запрещены. Он счел необходимым уменьшить его с 15 метров до 5 от мест остановки маршруток или стоянки такси, передает агентство «Прайм».

Соответствующее предложение парламентарий адресовал главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову.

По словам Милонова, обращения от граждан с проблемой эвакуации их автомобилей поступают достаточно часто. Он подчеркнул, что на расстоянии пяти метров маршрутные транспортные средства могут свободно заехать и выехать с остановки.

При этом в ряде случаев объективно рассчитать расстояние в 15 метров проблематично, отметил парламентарий.

По словам автора обращения, принудительная эвакуация транспортного средства «нарушителя» только подогревает ситуацию. Так, количество конфликтных ситуаций и «аппетиты» тех, кто зарабатывает на процессе эвакуации, увеличиваются, подчеркнул Милонов.