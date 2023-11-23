Автоэксперт назвал особенности появившихся в России иранских машин

Появившиеся на российском рынке иранские седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara отличаются умеренной ценой и богатой комплектацией. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин, пишет «Лента.ру».

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Первые иранские автомобили начали поступать в дилерские центры России в ноябре 2023 года. Предварительная стоимость Iran Khodro Dena — 1,6-1,7 миллиона рублей, цена на базовую комплектацию седана Iran Khodro Tara с механической коробкой передач стартует от 1,5 миллиона рублей, а с автоматической — от 1,67 миллиона рублей.

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При этом Евгений Житнухин обратил внимание на то, что Iran Khodro Dena оснащен автоматической коробкой передач, ABS, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости, а также имеет люк на крыше. У Iran Khodro Tara также «достаточно богатое» техническое оснащение: камера заднего вида, мультируль, круиз-контроль и багажник внушительного размера.

«Иранские автомобили смогут составить конкуренцию популярным в России Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, если в этот раз автопроизводителям удалось нивелировать недостатки, которые были выявлены в период прошлого выхода на российский рынок — в 2006-2009 годах», - пояснил автоэксперт.

По его словам, ранее автомобили из Ирана отличались перебоями в работе электроники, замков, стеклоподъемников, ГРМ.

«Если свежие модели иранского автопрома не будут иметь подобных проблем, скорее всего они найдут свою целевую аудиторию в России, рынок которой очень нуждается в автомобилях стоимость до 2 миллионов рублей», - констатировал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH.

Ранее стало известно, что агрегатор «Яндекс.Такси» на фоне нехватки автомобилей в эконом-классе начал тестирование небольшой партии из 12-ти иранских седанов Iran Khodro Tara с упрощенной комплектацией и автоматической коробкой передач.