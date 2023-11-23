Россиян предупредили о риске лишиться доступа к «Яндекс Такси»
При нарушении правил использования сервиса «Яндекс Такси» пользователи потеряют доступ к заказу автомобиля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Такси».
В частности, это касается тех, кто регулярно вызывает машину, но не уезжает, или создает за один раз больше заказов, чем нужно, а затем «отменяет лишние», отметили в фирме. Так, водители теряют время на заказ, который в итоге не состоится, в пользователи ждут такси дольше, добавили там.
Кроме того, если пассажир не оплачивает услугу, сервис временно ограничит доступ к поездкам. Подчеркивается, что сервисом будет списываться сумма или ее часть заранее, в самом начале поездки.
Также поездки за наличные перестанут быть доступными для пользователя, если он не будет оплачивать услугу таким способом.
Ограничение доступа ожидается и в случае нарушения правил безопасности, отметили в «Яндекс Такси».
Ранее сообщалось, что в России утвердили дополнительные требования для работы в такси. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
Документ регулирует, что у водителя не будет возможности управлять такси при наличии у него более трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения и в случае повторного в течение одного года лишения водительских прав или получения административного ареста за нарушение ПДД.