Россиян предупредили о риске лишиться доступа к «Яндекс Такси»

При нарушении правил использования сервиса «Яндекс Такси» пользователи потеряют доступ к заказу автомобиля. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Такси».

В частности, это касается тех, кто регулярно вызывает машину, но не уезжает, или создает за один раз больше заказов, чем нужно, а затем «отменяет лишние», отметили в фирме. Так, водители теряют время на заказ, который в итоге не состоится, в пользователи ждут такси дольше, добавили там.

Кроме того, если пассажир не оплачивает услугу, сервис временно ограничит доступ к поездкам. Подчеркивается, что сервисом будет списываться сумма или ее часть заранее, в самом начале поездки.

Также поездки за наличные перестанут быть доступными для пользователя, если он не будет оплачивать услугу таким способом.

Ограничение доступа ожидается и в случае нарушения правил безопасности, отметили в «Яндекс Такси».

Ранее сообщалось, что в России утвердили дополнительные требования для работы в такси. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.