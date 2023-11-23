Названы самые популярные модели авто для такси

В России 48% обновленного таксопарка составляют китайские и российские авто. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на группу компаний «Альфа-Лизинг».

В компании пояснили, что на изменение закупок авто в этом году повлиял уход с рынка европейских и корейских автобрендов. Также наблюдается исчерпание вторичного рынка. Отмечается, что средняя стоимость автомобиля в сегменте такси выросла с начала года на 25% и на сегодняшний день составляет 1,4 млн рублей.