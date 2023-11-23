Перечислены подешевевшие в ноябре модели авто

В ноябре текущего года на рынке России изменились цены на модели разных брендов. Эксперты назвали автомобили, которые можно купить со скидкой.

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Прайс-листы большинства автомобилей в России начали меняться в последний месяц осени. Эксперты объясняют такое явление укреплением курса российской валюты. Кроме того, компании стремятся выполнить планы по реализации, которые были определены еще в начале текущего года.

Российский кроссовер “Москвич 3” в конце лета 2023 года подорожал на 230 000 рублей. Однако в ноябре его стоимость сократилась на 100 000 рублей. Отмечается, что дилеры начали использовать специальные предложения для потенциальных покупателей. Теперь базовая версия модели оценивается в сумму 1 830 000 рублей.

Китайский паркетник Chery Tiggo 4 Pro стал дешевле на 80 000 рублей. Сейчас его реализуют по цене от 2 120 000 рублей. Более выгодная стоимость отмечается и у седана Chery Arrizo 8. В ноябре цена упала на 150 000 рублей. Сейчас прайс-лист начинается с отметки 3 410 000 рублей. Напомним, что данная модель поставляется на рынок России только в топовых комплектациях.

В линейке Chery есть еще один седан, который в ноябре подешевел в России - Omoda S5. Сейчас автомобиль можно приобрести за 2 250 000 рублей. Ранее стоимость составляла 2 320 000 рублей. В комплектациях Tech и Ultra цена упала на 80 000 рублей. Omoda S5 носит статус одной из самых доступных в своем классе на рынке России. Конкурентами считаются только Changan Alsvin и Lada Vesta, Granta, которые не предлагаются с автоматической коробкой передач.