Фирма Saleen «зарядила» новый Ford Mustang

Saleen показала собственную версию нового Ford Mustang. Фастбек сменил имя на 302 White Label Mustang и получил форсированный до 517 лошадиных сил «атмосферник» V8 5.0 Coyote. Кроме того, машине досталась подвеска Racecraft, более мощные тормозные механизмы Saleen, новый комплект колес и детали обвеса. Стоит 302 White Label Mustang 61 990 долларов, или 5,5 миллиона рублей. Это на три тысячи долларов дороже Ford Mustang Dark Horse с тем же двигателем, но на 507 сил.

© Saleen

Компания Saleen, потерпев неудачу в Китае, вернулась к тому, с чего начинала, — тюнингу Ford Mustang. Новый проект называется 302 White Label Mustang и основан на фастбеке седьмого поколения с «атмосферным» V8 5.0. Однако если стоковый Mustang GT выдает 487 лошадиных сил, то Saleen — 517. Большем, чем Mustang Dark Horse. Прибавка небольшая, поэтому уже заявлены мощные Yellow Label и Black Label. В первом случае речь идет от 755 силах, во втором — о более чем восьмистах.

Saleen

Saleen

Saleen

Saleen

302 White Label Mustang обойдется в 61 990 долларов (5,5 млн рублей). Помимо форсировки двигателя, Saleen предложит для фастбека «аксиальную» решетку радиатора и новый аэродинамический обвес. В салоне появится поручень, а дисплеи «приборки» и медиасистемы будут более органично вписаны в архитектуру передней панели. Также обещаны подвеска Racecraft (Gen 5), новые тормоза, диски и комплект шин. Никаких серьезных доработок. Потому и цена всего на 3 тысячи долларов выше, чем у обычного Dark Horse.

Saleen

Saleen

Saleen

Предыдущая модель «Салина», хоть и была построен на базе Mustang шестого поколения, выглядит намного интереснее. Стилизованный под спидстер SA-40 создан в честь 40-летнего юбилея фирмы и оснащен 817-сильным V8. Тираж спорткара составит десять экземпляров. Начальная цена — 142 тысячи долларов, что соответствует 12,6 миллиона рублей.