Седан Honda Integra появился в продаже в России

Два года назад дебютировала новая модель Honda Integra. Ну, как новая - жертва маркетинга, если быть точнее, потому что "Интегра" - Honda Civic в прочтении для китайского рынка. Как выяснила "Российская газета", у дилеров в РФ появились такие автомобили.

Integra была представлена в кузове седан, а в начале 2023 года дебютировал и пятидверный хэтчбек. От "Цивика" модель отличается оптикой, пластиковым обвесом, колёсными дисками (у "Интегры" уже в базе идут 18-дюймовые). Плюс доступен спорт-пакет - с чёрными зеркалами, молдингами и спойлером.

В КНР седан предлагался с турбированным мотором 1,5 литра мощностью 182 л.с., который в отличие от Honda Civic может быть агрегатирован не только бесступенчатой трансмиссией, но и 6-ступенчатой МКПП. Такой же силовой агрегат предлагается и для "пятидверки". Позднее появился гибрид на базе двухлитрового турбомотора, который большую часть времени работает в качестве генератора, отдача системы - 203 л.с.

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www.autohome.com.cn

Примечательно, что продавцы в объявлениях указали мощность в 134 л.с. Таких версий у Integra нет, и в таблице конфигураций автомобиля цифра 134 подписана как киловатты, то есть те же 182 л.с., указанные выше.