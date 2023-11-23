Автомобили «Москвич» появятся на зарубежных рынках

«Такие планы у нас есть, однако в данный момент мы сконцентрированы на развитии российского рынка. После того как будут завершены основные этапы по формированию дилерской сети и настройке производства, будет рассмотрен вопрос об экспорте», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках автомобилей «Москвич» за рубеж.