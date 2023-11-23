Две модели Evolute подорожали на сотни тысяч рублей

Кроссоверы марки Evolute в текущем месяце приняли новые прайс-листы на рынке России. Автомобили подорожали на несколько сотен тысяч рублей.

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Электрические кроссоверы Evolute i-Sky и i-Joy получили наценку в размере 375 000 – 505 000 рублей. Напомним, что данные модели собираются на заводе в России. Evolute i-Joy носит статус самого доступного внедорожника в линейке бренда. Длина его кузова составляет 4 385 мм, а колесная база - 2 655 мм. В комплектации заявлен электрический мотор, производительность которого достигает 163 л.с. В паре работает аккумуляторная батарея емкостью 53 кВт-ч. До изменения прайс-листа модель предлагалась на рынке по цене 3 490 000 рублей. Сейчас приобрести ее можно за 3 995 000 рублей.

Модель Evolute i-Sky по габаритам превосходит базовую i-Joy. Длина кузова достигает 4 565 мм, а колесная база - 2 715 мм. В оснащении предусматривается электромотор на 204 л.с. и аккумулятор емкостью 85.9 кВт-ч.

Ранее Evolute i-Sky можно было приобрести у дилеров за 4 615 000 рублей. Сейчас стоимость выросла до 4 990 000 рублей. С таким ценником модель сохраняет статус самого дорогостоящего автомобиля в линейке бренда. Модели Evolute i-Joy и i-Sky выпускаются на территории России, поэтому на них распространяются государственные льготы. Приобрести модели в дилерских центрах можно со скидкой, достигающей 35%. Сумма скидки не должна превышать 925 000 рублей.