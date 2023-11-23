Эксперты дали прогноз по продажам автомобилей на 2024 год

Участники автомобильного рынка спрогнозировали рост продаж машин и их цен в 2024 году. При этом оценки в конкретных прогнозах расходятся в связи с уже высокой стоимостью автомобилей, передает «Коммерсант».

Многие эксперты выразили уверенность в том, что рынок продемонстрирует рост примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин.

При этом некоторые участники отрасли считают, что рынок выйдет на объемы в 1,4–1,5 млн единиц.

По словам представителя «Автобизнесревю» Евгения Еськова, сейчас машин все еще не хватает. Он полагает, что стоимость будет сдерживать продажи. При этом собеседник указал на наличие спроса. Как уточнил эксперт, предложение продолжает насыщаться, «а значит, и рынок подрастет».

По мнению директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, в 2024 году новые автомобили продолжат расти в цене.

Он сообщил об отсутствии предпосылок для снижения цен. Специалист отметил, что объемы рынка в 2024 году, вероятно, будут близки к значениям этого года — в пределах 1 млн автомобилей или чуть выше.