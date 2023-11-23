Названа примерная дата презентации нового «Москвича 8»

"Москвич 8", вероятно, базируется на кроссовере JAC X7, который в России продавался некоторое время под именем S7. По габаритам модель близка к Chery Tiggo 8, корейскому Hyundai Santa Fe и иже с ними: длина составляет 4776 мм, межступичное расстояние - 2750 мм. JAC S7 продавался в РФ в моноприводном варианте, с бензиновой турбочетверкой 1,5 литра на 150 л.с. и "роботом". Российская газета