Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun выйдет на российский рынок в декабре

Марка Kaiyi рассказала, когда на российском рынке появится флагманский кроссовер X7 Kunlun. Старт продаж запланирован на декабрь, цены и комплектации пока не раскрываются, но основные технические моменты известны.

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Kaiyi X7 Kunlun - среднеразмерный кроссовер с габаритами кузова 4710х1964х1705 мм и колёсной базой 2800 мм. В РФ модель предложат с турбированными моторами 1,6 и 2,0 литра мощностью 186 и 238 л.с. Оба работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод - только передний.

X7 Kunlun оснащается светодиодной оптикой, панорамной крышей, проекцией логотипа при открывании двери, полностью цифровой приборной панелью на экране 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, двумя слотами беспроводной зарядки.

Пресс-служба Kaiyi

Пресс-служба Kaiyi

В сообщении Kaiyi (есть в распоряжении "РГ") указывается, что производство всех моделей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе "Автотор" в Калининградской области. Сообщить подробности о локализации Kaiyi нашей редакции обещали позднее.