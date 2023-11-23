Непогода затормозила работу АвтоВАЗа

Погода повлияла на производство Lada Granta. Как сообщает портал «Лада.Онлайн», в среду, 22 ноября, вторая смена на линии сборки модели Granta не работала. Причиной стало то, что фуры, поставляющие комплектующие для модели из Балаково, не могли проехать по трассе М-5 «Урал» из-за метели и гололедицы. Дорогу перекрывали 20 и 22 ноября, причем сразу на двух участках — ограничения распространялись на грузовой транспорт, а также автобусы и маршрутки.

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Это уже не первый раз, когда непогода влияет на планы АвтоВАЗа. Подобное случалось еще в 2021 году: тогда предприятие начало использовать новую логистическую систему, согласно которой на складах хранится минимальное количество деталей — комплектующие поставляются на производство и сразу же используются. Но из-за метели фуры не смогли вовремя доставить комплектующие, в результате чего тольяттинский завод выпустил на треть меньше машин, чем собирался.

Непогода, влияющая на поставки, — не единственная проблема АвтоВАЗа. Несколькими днями ранее стало известно, что из-за санкций автопроизводитель не может оплатить работу поставщиков как из недружественных, так и из дружественных стран, потому что иностранные банки блокируют платежи. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, из-за того, что в сентябре Минфин США внес российского автопроизводителя в санкционные списки, компания столкнулась с «повторным сбоем логистических и финансовых цепочек». Но несмотря на это завод не снизил скорость производства и сохранил очередность выпуска разных версий моделей.